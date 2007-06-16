Петров Григорий Евстафьевич
Место рожденияSkvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения08.05.1896
Дата смерти09.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1896
Отец: Петров Евстафий Юдевич
Мать: Петрова Евдокия
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
18.02.1927
Дочь: Зубова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.11.1982
Похороны
Неизвестно
Svir, Minsk Region Belarus