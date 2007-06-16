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Петров Григорий Евстафьевич

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Место рождения

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

08.05.1896

Дата смерти

09.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1896

Отец: Петров Евстафий Юдевич

Мать: Петрова Евдокия

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
18.02.1927

Дочь: Зубова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.11.1982
Похороны
Неизвестно
Svir, Minsk Region Belarus
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