Петров Селивестр (Сильвестр) Евстафьевич
Место рожденияSkvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1889
Дата смерти01.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Петров Евстафий Юдевич
Мать: Петрова Евдокия
Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Зубова Фетинья Селивестровна
Мать ребёнка: Петрова ?
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.07.1979
Похороны
Неизвестно
Svir, Minsk Region Belarus