Петров Селивестр (Сильвестр) Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Селивестр (Сильвестр) Евстафьевич

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Место рождения

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1889

Дата смерти

01.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Петров Евстафий Юдевич

Мать: Петрова Евдокия

Skvortsovo, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Зубова Фетинья Селивестровна

Мать ребёнка: Петрова ?

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.07.1979
Похороны
Неизвестно
Svir, Minsk Region Belarus
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