Королева (Софронова) Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Софронова) Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1876 ст.

Муж: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание в Тихвинской церкви г.Кунгур
Рождение ребёнка
03.07.1877 ст.

Сын: Королев Владимир Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1878 ст.

Дочь: (Королева) Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
25.05.1879 ст.

Сын: Королев Иван Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
24.10.1880 ст.

Дочь: Семовских (Королева) Мария Степановна

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Королев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Королев Евгений Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1885 ст.

Дочь: (Королева) Наталья Степановна

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1888 ст.

Сын: Королев Ефим Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
10.06.1890 ст.

Сын: Королев Александр Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
15.12.1892 ст.

Сын: Королев Константин Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
11.05.1895 ст.

Сын: Королев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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