Королева (Софронова) Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Королев Владимир Степанович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Дочь: (Королева) Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Дочь: Семовских (Королева) Мария Степановна
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Сын: Королев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Сын: Королев Евгений Степанович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Дочь: (Королева) Наталья Степановна
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Сын: Королев Александр Степанович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Сын: Королев Константин Степанович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович
Сын: Королев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Королев Степан Мартынович