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Королев Иван Степанович

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

25.05.1879 ст.

Дата смерти

26.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1879 ст.

Отец: Королев Степан Мартынович

Мать: Королева (Софронова) Агафья Матвеевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Королева (Золотова) Евгения (Еня) Васильевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева (Золотова) Евгения (Еня) Васильевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
14.10.1904

Сын: Королев Иннокентий Иванович

Мать ребёнка: Королева (Золотова) Евгения (Еня) Васильевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
26.12.1937
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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