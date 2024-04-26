Королев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения25.05.1879 ст.
Дата смерти26.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1879 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Королева (Золотова) Евгения (Еня) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1904
Сын: Королев Иннокентий Иванович
Мать ребёнка: Королева (Золотова) Евгения (Еня) Васильевна
Смерть
26.12.1937
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область