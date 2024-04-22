Ксения Никоновна
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиДо 1794
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Никон Михеевич
Мать: Дарья Якимовна
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#523
Упоминание
1762
Ревизская сказка
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#441
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Парасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Упоминание
1782
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#351
Рождение ребёнка
1783
Сын: Еремей Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванович
Смерть
До 1794
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.