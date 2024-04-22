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Ксения Никоновна

Место рождения

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

До 1794

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Никон Михеевич

Мать: Дарья Якимовна

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1755
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#523
Упоминание
1762
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Ревизская сказка
Упоминание
1766
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#441
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Парасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1782
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#351
Рождение ребёнка
1783

Сын: Еремей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович

Смерть
До 1794
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Не упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
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