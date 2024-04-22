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Яков Федорович

Место рождения

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Федор Иванович

Мать: Ксения Никоновна

Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1794
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Упоминание
1807
Обросово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712.
Смерть
Неизвестно
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