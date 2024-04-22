Еремей Федорович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Федор Иванович
Мать: Ксения Никоновна
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 480.
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 712.
Смерть
Неизвестно