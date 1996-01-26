Колесников Виктор Андреевич 27.11.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесников Виктор Андреевич

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Место рождения

Краснодарский край (Азово-Черноморский край), станица Полтавское (станица Красноармейская)

Дата рождения

27.11.1923

Дата смерти

26.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1923

Отец: Колесников Андрей Степанович

Мать: Колесникова Пелагея Пантелеевна

Краснодарский край (Азово-Черноморский край), станица Полтавское (станица Красноармейская)
Образование
21.06.1951
Горно-метелургический техникум Министерства Цветной металлургии СССР, метеллургия тяжёлых цветных металлов, техник- металлург
Рождение ребёнка
10.07.1951

Дочь: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Колесникова (Перегудова) Валентина Фёдоровна

Чимкент
Смерть
26.01.1996
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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