Колесников Виктор Андреевич
Место рожденияКраснодарский край (Азово-Черноморский край), станица Полтавское (станица Красноармейская)
Дата рождения27.11.1923
Дата смерти26.01.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1923
Краснодарский край (Азово-Черноморский край), станица Полтавское (станица Красноармейская)
Образование
21.06.1951
Горно-метелургический техникум Министерства Цветной металлургии СССР, метеллургия тяжёлых цветных металлов, техник- металлург
Рождение ребёнка
10.07.1951
Дочь: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Колесникова (Перегудова) Валентина Фёдоровна
Чимкент
Смерть
26.01.1996
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область