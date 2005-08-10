Колесникова (Перегудова) Валентина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти10.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Образование
28.06.1944
Окончила 7 классов средней школы №5
Рождение ребёнка
10.07.1951
Дочь: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Колесников Виктор Андреевич
Чимкент
Смерть
10.08.2005
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область