Колесникова (Перегудова) Валентина Фёдоровна 22.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова (Перегудова) Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

10.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Казеев Фёдор Васильевич

Мать: Перегудова Мария Гавриловна

Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Образование
28.06.1944
Рассказово, город Рассказово, Тамбовская область
Окончила 7 классов средней школы №5
Рождение ребёнка
10.07.1951

Дочь: Гусева (Колесникова) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Колесников Виктор Андреевич

Чимкент
Смерть
10.08.2005
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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