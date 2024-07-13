Колесникова Пелагея Пантелеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова Пелагея Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1923

Сын: Колесников Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Колесников Андрей Степанович

Краснодарский край (Азово-Черноморский край), станица Полтавское (станица Красноармейская)
Бракосочетание
12.01.1951

Муж: не указан

Городской ЗАГС
Смерть
26.01.1977
Москва, город федерального значения Москва

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