Колесникова Пелагея Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1923
Сын: Колесников Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Колесников Андрей Степанович
Краснодарский край (Азово-Черноморский край), станица Полтавское (станица Красноармейская)
Бракосочетание
12.01.1951
Муж: не указан
Городской ЗАГС
Смерть
26.01.1977
Москва, город федерального значения Москва