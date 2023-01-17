Груздев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Груздев Павел Михайлович
Мать: Груздева Дарья Ивановна
Бракосочетание
06.02.1848
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1849
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Матрена Фёдоровна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1852
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.05.1853
Рождение ребёнка
01.12.1856
Мать ребёнка: Груздева Матрена Фёдоровна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1860
Смерть
Неизвестно