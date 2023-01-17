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Груздев Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Груздев Павел Михайлович

Мать: Груздева Дарья Ивановна

Бракосочетание
06.02.1848

Жена: Груздева Матрена Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1849

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Матрена Фёдоровна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1852

Мать ребёнка: Груздева Матрена Фёдоровна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.05.1853

Мать ребёнка: Груздева Матрена Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Груздев Потап Иванович

Мать ребёнка: Груздева Матрена Фёдоровна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1860

Мать ребёнка: Груздева Матрена Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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