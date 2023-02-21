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Груздева Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Груздев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Груздев Иван Павлович

Отец ребёнка: Груздев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Груздев Ермил Павлович

Отец ребёнка: Груздев Павел Михайлович

Рождение ребёнка
16.02.1841

Отец ребёнка: Груздев Павел Михайлович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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