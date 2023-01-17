Груздева Матрена Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1848
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1849
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Павлович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1852
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.05.1853
Рождение ребёнка
01.12.1856
Отец ребёнка: Груздев Иван Павлович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1860
Смерть
Неизвестно