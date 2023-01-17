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Груздева Матрена Фёдоровна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1848

Муж: Груздев Иван Павлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1849

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Павлович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1852

Отец ребёнка: Груздев Иван Павлович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.05.1853

Отец ребёнка: Груздев Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Груздев Потап Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Павлович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.05.1860

Отец ребёнка: Груздев Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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