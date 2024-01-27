Жукова Авдотья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Жуков Zhukov Алексей Иванович
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1871
Сын: Жуков Zhukov Николай Иванович
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1878
Сын: Жуков Zhukov Николай Иванович
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1885
Сын: Жуков Zhukov Алексей Иванович
Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Неизвестно