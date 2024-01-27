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Жукова Авдотья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1869

Сын: Жуков Zhukov Алексей Иванович

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1871

Сын: Жуков Zhukov Николай Иванович

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1878

Сын: Жуков Zhukov Николай Иванович

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1885

Сын: Жуков Zhukov Алексей Иванович

Отец ребёнка: Жуков Zhukov Иван Трофимович

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Неизвестно
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