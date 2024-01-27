Жуков Zhukov Алексей Иванович
Место рожденияселение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Дата рождения1869
Дата смертиОколо 1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Жуков Zhukov Иван Трофимович
Мать: Жукова Авдотья
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Около 1882
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии