Жуков Zhukov Николай Иванович
Место рожденияселение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Дата рождения1871
Дата смертиОколо 1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Жуков Zhukov Иван Трофимович
Мать: Жукова Авдотья
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Около 1884
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии