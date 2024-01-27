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Жуков Zhukov Николай Иванович

Место рождения

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии

Дата рождения

1871

Дата смерти

Около 1884

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Жуков Zhukov Иван Трофимович

Мать: Жукова Авдотья

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Около 1884
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
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