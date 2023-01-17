Хисматулла Хисамутдин улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматулла Хисамутдин улы

Хисматулла Хисамутдин улы

avatar

Место рождения

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Хисамутдин Бухармет улы

Мать: Шагарзада Нариман кызы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы

Мать ребёнка: Шамсубанат Габдулкадыр кызы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1875 ст.

Сын: Терес Хисматулла улы

Мать ребёнка: Шамсубанат Габдулкадыр кызы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсубанат Габдулкадыр кызы

Смерть
После 1917
Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close