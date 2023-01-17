Хисматулла Хисамутдин улы
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Хисамутдин Бухармет улы
Мать: Шагарзада Нариман кызы
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы
Мать ребёнка: Шамсубанат Габдулкадыр кызы
Рождение ребёнка
02.04.1875 ст.
Сын: Терес Хисматулла улы
Мать ребёнка: Шамсубанат Габдулкадыр кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917