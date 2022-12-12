деревня Азяково, деревня Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Азяково

Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1134Азякова, деревня.при рч. Азяке.4340105334284Мщ. 323 - 276. Тп. 11 - 9. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Бураевская волость
630. Азякова, деревня бывшая государственная, при речке Азяке, дворов 113, жителей 751, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Бураевская волость
1Азякова, д. на коммерч. тракт., мечеть, 3 бак. лав., х.-з. маг.4410178482518Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бураевский район
521584Азяководеревня55°46'00"55°31'00"N-40-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бураевский муниципальный район, Сельское поселение Азяковский сельсовет
80618404101д Азяководеревня
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