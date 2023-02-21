Шамсубанат Габдулкадыр кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы
Отец ребёнка: Хисматулла Хисамутдин улы
Рождение ребёнка
02.04.1875 ст.
Сын: Терес Хисматулла улы
Отец ребёнка: Хисматулла Хисамутдин улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917