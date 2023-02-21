Шамсубанат Габдулкадыр кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсубанат Габдулкадыр кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Хисматов Мухутдин Хисматулла улы

Отец ребёнка: Хисматулла Хисамутдин улы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1875 ст.

Сын: Терес Хисматулла улы

Отец ребёнка: Хисматулла Хисамутдин улы

Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматулла Хисамутдин улы

Смерть
До 1917
Азяково, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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