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Игнатов (Малахов) Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1820

Дата смерти

04.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1820

Отец: Малахов Василий Степанович

Мать: Малахова Акилина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Мария Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Малахова (Малахова) Степанида Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1852

Сын: Малахов Иван Александрович

Мать ребёнка: Морозова Мария Елисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1856

Сын: Малахов Даниил Александрович

Мать ребёнка: Морозова Мария Елисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
04.05.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1859

Сын: Малахов Николай Александрович

Мать ребёнка: Морозова Мария Елисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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