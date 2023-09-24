Игнатов (Малахов) Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1820
Дата смерти04.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1820
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Мария Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Малахова (Малахова) Степанида Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1852
Сын: Малахов Иван Александрович
Мать ребёнка: Морозова Мария Елисеевна
Рождение ребёнка
14.12.1856
Сын: Малахов Даниил Александрович
Мать ребёнка: Морозова Мария Елисеевна
Смерть
04.05.1858
Рождение ребёнка
29.04.1859
Сын: Малахов Николай Александрович
Мать ребёнка: Морозова Мария Елисеевна