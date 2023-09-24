Морозова Мария Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1852
Сын: Малахов Иван Александрович
Отец ребёнка: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1856
Сын: Малахов Даниил Александрович
Отец ребёнка: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1859
Сын: Малахов Николай Александрович
Отец ребёнка: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1860
Дочь: Малахова Наталия
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
06.11.1860
Рождение ребёнка
07.04.1863
Отец ребёнка: Морозов Илья Георгиевич
Смерть
Неизвестно