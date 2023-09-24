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Морозова Мария Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.1852

Сын: Малахов Иван Александрович

Отец ребёнка: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1856

Сын: Малахов Даниил Александрович

Отец ребёнка: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1859

Сын: Малахов Николай Александрович

Отец ребёнка: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1860

Дочь: Малахова Наталия

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Морозов Илья Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1863

Сын: Морозов Георгий Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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