Малахова Акилина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти29.04.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810 или 1812
Сын: Малахов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 14.10.1813
Дочь: Малахова (Малахова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Гнатова Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович
Рождение ребёнка
23.02.1818
Сын: Малахов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1820
Сын: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1823
Дочь: Малахова (Малахова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович
Смерть
29.04.1823