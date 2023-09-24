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Малахова Акилина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

29.04.1823

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1810 или 1812

Сын: Малахов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 14.10.1813

Дочь: Малахова (Малахова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Гнатова Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович

Рождение ребёнка
23.02.1818

Сын: Малахов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1820

Сын: Игнатов (Малахов) Александр Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1823

Дочь: Малахова (Малахова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
29.04.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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