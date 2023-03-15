Ермаков Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1928

Дочь: Сокол Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.1933

Сын: Ермаков Иван Семенович

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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