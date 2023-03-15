Ермаков Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1928
Дочь: Сокол Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1933
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно