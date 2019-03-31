Сокол (Ермакова) Ольга Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1928
Дата смерти31.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928
Отец: Ермаков Семен
Рождение ребёнка
13.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1965
Отец ребёнка: Сокол Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1966
Рождение ребёнка
23.09.1968
Рождение ребёнка
25.09.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.2019