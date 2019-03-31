Сокол (Ермакова) Ольга Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокол (Ермакова) Ольга Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1928

Дата смерти

31.03.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1907 г.р.

Муж

1939 г.р.
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Дети

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1965 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1928

Отец: Ермаков Семен

Мать: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1965

Сын: Сокол Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сокол Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокол Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокол Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокол Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокол Николай Иванович

Смерть
31.03.2019
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