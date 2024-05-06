Ермакова (Алифер) Прасковья (Параска) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Алифер) Прасковья (Параска) Ивановна

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Место рождения

Доколь, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 04.02.1907

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1907

Отец: Олиферов Иван Васильевич

Мать: Алифер Феодора Титова

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
22.02.1928

Дочь: Сокол Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Семен

Рождение ребёнка
20.05.1933

Сын: Ермаков Иван Семенович

Отец ребёнка: Ермаков Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Ермаков Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Семен

Смерть
Около 1999
Похороны
Неизвестно
Доколь, Глусский район, Могилёвская область
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