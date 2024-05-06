Ермакова (Алифер) Прасковья (Параска) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 04.02.1907
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.02.1907
Отец: Олиферов Иван Васильевич
Мать: Алифер Феодора Титова
Рождение ребёнка
22.02.1928
Дочь: Сокол Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Семен
Рождение ребёнка
20.05.1933
Отец ребёнка: Ермаков Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Ермаков Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Семен
Смерть
Около 1999
Похороны
Неизвестно