Алифер (Каленик) Феодора Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифер (Каленик) Феодора Титова

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Место рождения

Доколь, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Каленик Тит

Мать: не указана

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
30.01.1902

Муж: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Кривоносы, Островецкий район, Гродненская область
Рождение ребёнка
26.09.1903

Сын: Алифер Иван Иванович

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
14.08.1905

Сын: Алифер Павел Иванович

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Около 04.02.1907

Дочь: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.01.1910

Сын: Алифер Николай Иванович

Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Смерть
После 1910
Доколь, Глусский район, Могилёвская область
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