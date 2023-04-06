Алифер (Каленик) Феодора Титова
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Каленик Тит
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1902
Кривоносы, Островецкий район, Гродненская область
Рождение ребёнка
26.09.1903
Сын: Алифер Иван Иванович
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1905
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 04.02.1907
Дочь: Ермакова Прасковья (Параска) Ивановна
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1910
Отец ребёнка: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич
Смерть
После 1910