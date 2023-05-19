Алифер Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения14.08.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Никишина Ольга Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Старина, Глусский район, Могилёвская область