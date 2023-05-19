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Алифер Павел Иванович

Место рождения

Доколь, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

14.08.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1905

Отец: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Мать: Алифер Феодора Титова

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Никишина Ольга Павловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифер Семен Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифер Василий Павлович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Старина, Глусский район, Могилёвская область
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