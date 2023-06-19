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Алифер Николай Иванович

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Место рождения

Доколь, Глусский район, Могилёвская область

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: Олиферович / Олиферов / Алифер Иван Васильевич

Мать: Алифер Феодора Титова

Доколь, Глусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Минск, Минск