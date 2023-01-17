Межакова (Брянчанинова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти04.04.1833 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
03.02.1811 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1812 ст.
Сын: Межаков Александр Павлович
Отец ребёнка: Межаков Павел Александрович
Рождение ребёнка
17.07.1814 ст.
Дочь: Ветошкина Софья Павловна
Отец ребёнка: Межаков Павел Александрович
Рождение ребёнка
18.10.1815 ст.
Отец ребёнка: Межаков Павел Александрович
Смерть
04.04.1833 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния