Межакова (Брянчанинова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Межакова (Брянчанинова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

04.04.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Брянчанинов Иван Афанасьевич

Мать: Брянчанинова Варвара Григорьевна

Бракосочетание
03.02.1811 ст.

Муж: Межаков Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1812 ст.

Сын: Межаков Александр Павлович

Отец ребёнка: Межаков Павел Александрович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1814 ст.

Дочь: Ветошкина Софья Павловна

Отец ребёнка: Межаков Павел Александрович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1815 ст.

Сын: Межаков Михаил Павлович

Отец ребёнка: Межаков Павел Александрович

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
04.04.1833 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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