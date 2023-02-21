Брянчанинова (Бартенева) Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Бартенева) Варвара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартенев Григорий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Межакова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.11.1795 ст.

Дочь: Брянчанинова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич

Осаново нижнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1800 ст.

Сын: Брянчанинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич

Осаново нижнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1805 ст.

Сын: Брянчанинов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянчанинов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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