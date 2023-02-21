Брянчанинова (Бартенева) Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бартенев Григорий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Межакова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.11.1795 ст.
Дочь: Брянчанинова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.04.1800 ст.
Сын: Брянчанинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.08.1805 ст.
Сын: Брянчанинов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Брянчанинов Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно