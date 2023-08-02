Громова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромова Вера

Громова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Черкасова Марина

Отец ребёнка: Громов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Громов Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Герасим

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close