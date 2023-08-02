Черкасова (Громова) Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912
Отец: Громов Герасим
Мать: Громова Вера
Рождение ребёнка
19.05.1937
Сын: Черкасов Николай Пименович
Отец ребёнка: Черкасов Пимен Романович
РСФСР , Новосибирская область
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Комаров Раиса Пименовна
Отец ребёнка: Черкасов Пимен Романович
Россия
Смерть
Неизвестно