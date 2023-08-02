Черкасова (Громова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Громова) Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912

Отец: Громов Герасим

Мать: Громова Вера

Рождение ребёнка
19.05.1937

Сын: Черкасов Николай Пименович

Отец ребёнка: Черкасов Пимен Романович

РСФСР , Новосибирская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Комаров Раиса Пименовна

Отец ребёнка: Черкасов Пимен Романович

Россия
Смерть
Неизвестно
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