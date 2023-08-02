Громов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1880

Отец: Громов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Черкасова Марина

Мать ребёнка: Громова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Громова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Вера

Смерть
Неизвестно
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