Громов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1880
Отец: Громов Василий
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Черкасова Марина
Мать ребёнка: Громова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Громова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Громова Вера
Смерть
Неизвестно