Лягин Михаил Никифорович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Лягин Михаил Никифорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Елена Евдокимовна1799 г.р.
Отец
Никифор Кузьмич1798 г.р.
Дети
Федосья Михайловна1849 г.р.
Лячин? Андрей Михайлов1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Никифор Кузьмич

Мать: Елена Евдокимовна

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Лягина Екатерина Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лячин? Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Лягина Екатерина Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ерземазова (Лягина) Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Лягина Екатерина Петрова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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