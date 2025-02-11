Лягин Михаил Никифорович
мужской, родился 1823, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕлена Евдокимовна1799 г.р.
ОтецНикифор Кузьмич1798 г.р.
Дети
Федосья Михайловна1849 г.р.
Лячин? Андрей Михайлов1854 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Никифор Кузьмич
Мать: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Лягина Екатерина Петрова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Лягина Екатерина Петрова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ерземазова (Лягина) Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Лягина Екатерина Петрова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно