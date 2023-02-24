Никифор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Кузьма Афанасьев
Мать: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лячин? Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Никифоровна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Афимья Никифоровна
Мать ребёнка: Елена Евдокимовна
Смерть
Неизвестно