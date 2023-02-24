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Никифор Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кузьма Афанасьев

Мать: Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лячин? Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Никифоровна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афимья Никифоровна

Мать ребёнка: Елена Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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