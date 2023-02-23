(из Андреевки) Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Никифор Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Афанасьев
Смерть
Неизвестно