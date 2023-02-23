(из Андреевки) Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(из Андреевки) Прасковья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Никифор Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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