Елена Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лячин? Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Кузьмич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афимья Никифоровна

Отец ребёнка: Никифор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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