Елена Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лячин? Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Кузьмич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Афимья Никифоровна
Отец ребёнка: Никифор Кузьмич
Смерть
Неизвестно