Лягина Екатерина Петрова
женский, родилась 1823
умерла Неизвестно
Дети
Федосья Михайловна1849 г.р.
Лячин? Андрей Михайлов1854 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Лягин Михаил Никифорович
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Лягин Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ерземазова (Лягина) Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Лягин Михаил Никифорович
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно