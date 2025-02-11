Лягина Екатерина Петрова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Лягина Екатерина Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла Неизвестно

Дети
Федосья Михайловна1849 г.р.
Лячин? Андрей Михайлов1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Лягин Михаил Никифорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

54

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лячин? Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Лягин Михаил Никифорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ерземазова (Лягина) Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Лягин Михаил Никифорович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

47

Смерть
Неизвестно

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