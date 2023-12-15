Горюнов Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения27.04.1887
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1906
Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна
Рождение ребёнка
23.01.1909
Сын: Горюнов Василий Тимофееевич
Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Горюнова Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна
Рождение ребёнка
27.10.1911
Сын: Горюнов Дмитрий Тиимофеевич
Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна