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Горюнов Тимофей Петрович

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.04.1887

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1887

Отец: Горюнов Петр Сергееевич

Мать: Горюнова параскева павловна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова (Голхимова) Ксения Неониловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Горюнов Иван Тимофевич

Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна

Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Горюнов Василий Тимофееевич

Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Горюнова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна

Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Горюнов Дмитрий Тиимофеевич

Мать ребёнка: Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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