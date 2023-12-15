Горюнов Петр Сергееевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнов Петр Сергееевич

Горюнов Петр Сергееевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

23.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Горюнов Сергей Дмитриевич

Мать: Горюнова Василиса Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горюнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горюнова параскева павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Горюнова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1887

Сын: Горюнов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Горюнов косьма петрович

Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна

Смерть
23.01.1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.