Горюнов Петр Сергееевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти23.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Горюнова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1887
Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Горюнова параскева павловна
Смерть
23.01.1910