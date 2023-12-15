Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1906
Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
23.01.1909
Сын: Горюнов Василий Тимофееевич
Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1910
Дочь: Горюнова Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
27.10.1911
Сын: Горюнов Дмитрий Тиимофеевич
Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович