Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова (Голхимова) Ксения Ниоииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Горюнов Иван Тимофевич

Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1909

Сын: Горюнов Василий Тимофееевич

Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1910

Дочь: Горюнова Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Горюнов Дмитрий Тиимофеевич

Отец ребёнка: Горюнов Тимофей Петрович

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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