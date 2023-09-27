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Чудов Михаил Иевлевич

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1883

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Чудов Иов Васильевич

Мать: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудова Евстахия Григорьевна

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Чудов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Чудов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Чудов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.

Сын: Чудов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1883
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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