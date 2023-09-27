Чудов Михаил Иевлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Чудов Иов Васильевич
Мать: Чудова Фекла Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1874
Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1883
Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.1883 ст.
Мать ребёнка: Чудова Евстахия Григорьевна
Смерть
После 1883