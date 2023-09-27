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Чудова Фекла Григорьевна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Между 1856 и 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Между 1786 и 1787 г.р.

Муж

Между 1809 и 1810 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Григорий Михайлович

Мать: Матрона Гаврииловна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чудов Михаил Иевлевич

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1826

Муж: Чудов Иов Васильевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чудов Иван Иевлевич

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чудов Петр Иевлевич

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чудов Глеб Иевлевич

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Чудова) Екатерина Иевлевна

Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1856 и 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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