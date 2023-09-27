Чудова Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиМежду 1856 и 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Григорий Михайлович
Мать: Матрона Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич
Бракосочетание
После 1826
Муж: Чудов Иов Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Чудов Иван Иевлевич
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чудов Петр Иевлевич
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чудов Глеб Иевлевич
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Чудова) Екатерина Иевлевна
Отец ребёнка: Чудов Иов Васильевич
Смерть
Между 1856 и 1858