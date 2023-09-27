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Чудов Иов Васильевич

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1809 и 1810

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810

Отец: Чудов Василий Игнатьевич

Мать: Чудова Анна Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудова Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чудов Михаил Иевлевич

Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
После 1826

Жена: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чудов Иван Иевлевич

Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чудов Петр Иевлевич

Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чудов Глеб Иевлевич

Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Чудова) Екатерина Иевлевна

Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Чудов Виктор Иовлевич

Мать ребёнка: Чудова Татьяна Андреевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Есюнино, Шуйский район, Северный край

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