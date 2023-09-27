Чудов Иов Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1809 и 1810
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810
Отец: Чудов Василий Игнатьевич
Мать: Чудова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чудова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна
Бракосочетание
После 1826
Жена: Чудова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Чудов Иван Иевлевич
Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чудов Петр Иевлевич
Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чудов Глеб Иевлевич
Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Чудова) Екатерина Иевлевна
Мать ребёнка: Чудова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Чудова Татьяна Андреевна
Смерть
После 1858