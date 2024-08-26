Жеребцов Осип Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцов Осип Несторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Жеребцов Нестор Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Жеребцов Яков Осипыч

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Жеребцов Филипп Осипыч

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Жеребцова) Прасковья Осиповна

Мать ребёнка: (Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Жеребцова) Анна Осиповна

Мать ребёнка: (Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Жеребцова) Матрена Осиповна

Мать ребёнка: (Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна

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