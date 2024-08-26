Жеребцов Осип Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Жеребцов Нестор Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Жеребцов Яков Осипыч
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Жеребцова) Прасковья Осиповна
Мать ребёнка: (Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Жеребцова) Анна Осиповна
Мать ребёнка: (Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Жеребцова) Матрена Осиповна
Мать ребёнка: (Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна