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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1815 г.р.
1822 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Жеребцов Яков Осипыч

Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Жеребцов Филипп Осипыч

Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович

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