(Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Жеребцова) Прасковья Осиповна

Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Жеребцова) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Жеребцова) Матрена Осиповна

Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович

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