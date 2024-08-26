(Жеребцова/??????) Татьяна Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Жеребцова) Прасковья Осиповна
Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Жеребцова) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Жеребцова) Матрена Осиповна
Отец ребёнка: Жеребцов Осип Несторович