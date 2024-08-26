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Жеребцов Яков Осипыч

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Жеребцов Осип Несторович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1838

Сын: Жеребцов Михайло Яковлевич

Мать ребёнка: (Жеребцова/?) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Жеребцова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: (Жеребцова/?) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Жеребцов Логин Яковлевич

Мать ребёнка: (Жеребцова/?) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Жеребцова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: (Жеребцова/?) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Жеребцов Максим? Яковлевич

Мать ребёнка: (Жеребцова/?) Елена Петровна

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