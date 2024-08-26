(Жеребцова/?) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Жеребцов Михайло Яковлевич
Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Жеребцова) Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Жеребцова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч
Рождение ребёнка
1852
Сын: Жеребцов Максим? Яковлевич
Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч