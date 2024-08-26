(Жеребцова/?) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жеребцова/?) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Жеребцов Михайло Яковлевич

Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Жеребцова) Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч

Рождение ребёнка
1844

Сын: Жеребцов Логин Яковлевич

Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Жеребцова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч

Рождение ребёнка
1852

Сын: Жеребцов Максим? Яковлевич

Отец ребёнка: Жеребцов Яков Осипыч

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