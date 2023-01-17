Саньков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саньков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Поморцева Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Поморцева Федора Анисимовна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поморцева Федора Анисимовна

Место жительства
Неизвестно
Кутырлы, Колосовский муниципальный район, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
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